تفاصيل تسلم الأردن رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

قالت آية السيد، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في عمان، إن الأردن تسلم أمس رئاسة المجلس الاقتصادي الاجتماعي بدورته الثالثة بعد المائة الذي انعقد بالقاهرة، وهناك استهداف هذا العام من أجل النهوض بالاقتصاد العربي والتعاونات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الوطن العربي، خاصة أن الإقليم مر بالعديد من الصعاب والحروب والأزمات التي أدت إلى خمول الاقتصاد العالمي.

وأضافت السيد، خلال رسالة على الهواء، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الدورة تسعى بأن يكون هناك شراكات أكبر بين الدول العربية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية خاصة بأنه بعد جائحة كورونا كان هناك العديد من التحديات التي كانت تواجه الوطن العربي من أجل عودة عجلة الاقتصاد إلى مسارها الطبيعي كما سبق.

شراكات عربية وتبادل تجاري

وأوضحت أن هذه الدورة تسعى برئاسة الأردن بأن يكون هناك شراكات عربية وإقليمية من أجل التبادل التجاري، والنهوض بالاقتصاد، خاصة بأن الأزمات الأخيرة ومنها العدوان على قطاع غزة أدى إلى تفاقم الفجوة بالاقتصاد العربي.

الحرب على غزة

ولفتت إلى أن الاجتماع تطرق إلى الأوضاع الحالية في قطاع غزة، حيث أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على أهمية أن تركز هذه الدورة على مساعدة القطاع من أجل إيقاف إطلاق النار وتزويد القطاع بالمعونات والمساعدات والنهوض بالاقتصاد.