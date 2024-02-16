«التعليم العالي» تعلن تحديثا جديدا للقوائم المعتمدة للجامعات والكليات والمعاهد

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعلان القوائم المُحدثة لمؤسسات التعليم العالي المُعتمدة بجمهورية مصر العربية؛ لتعريف الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن منظومة التعليم العالي في مصر شهدت إنشاء وبدء الدراسة بعدد من الجامعات الجديدة، بالإضافة إلى أفرع جديدة لجامعات أجنبية خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أهمية توعية الطلاب وتعريفهم بالقوائم المُحدثة لمؤسسات التعليم العالي المُعتمدة داخل مصر.

وصرح الكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة، تقوم بتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة بجمهورية مصر العربية بشكل دائم؛ بهدف تعريف وتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات، مشيرًا إلى أنه يتم تحديث هذه القوائم باستمرار من خلال الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشمل هذه القائمة المؤسسات التعليمية المُعتمدة من الوزارة والتي تتضمن: «الجامعات الحكومية، الجامعات الخاصة، الجامعات الأهلية، الجامعات التكنولوجية، أفرع الجامعات الأجنبية، جامعات باتفاقيات دولية، جامعات باتفاقيات إطارية، جامعات بقوانين خاصة، أكاديميات حكومية، الكليات التكنولوجية، المعاهد».

وفيما يلي نستعرض أسماء المؤسسات التعليمية المُعتمدة بجمهورية مصر العربية:

أولًا: الجامعات الحكومية:

وتضم «27» جامعة حكومية وهي على النحو التالي:.

1- جامعة القاهرة.

.2 جامعة الإسكندرية.

3. جامعة عين شمس.

4. جامعة أسيوط.

5. جامعة طنطا.

6. جامعة المنصورة.

7. جامعة الزقازيق.

8. جامعة حلوان.

9. جامعة المنيا.

10. جامعة المنوفية.

11. جامعة قناة السويس.

12. جامعة جنوب الوادى.

13. جامعة بني سويف

14. جامعة الفيوم.

15. جامعة بنها

.16. جامعة كفر الشيخ

.17. جامعة سوهاج

.18. جامعة بورسعيد.

19. جامعة دمنهور

20. جامعة أسوان.21

21. جامعة دمياط.

22. جامعة السويس

23. جامعة مدينة السادات

.24. جامعة العريش

.25. جامعة الوادي الجديد

.26. جامعة مطروح

.27. جامعة الأقصر.

ثانيًا: الجامعات الخاصة والأهلية:‌

«أ» الجامعات الخاصة: وتضم «32» جامعة خاصة وهي على النحو التالي

1- جامعة 6 أكتوبر

.2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

.3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

.4. جامعة مصر الدولية

.5. الجامعة الألمانية بالقاهرة

.6. جامعة الأهرام الكندية

.7. الجامعة البريطانية في مصر

.8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

9. جامعة سيناء.

10. جامعة فاروس بالإسكندرية

.11. جامعة النهضة ببنى سويف

.12. جامعة المستقبل.13

. الجامعة المصرية الروسية

.14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة

.15. جامعة هليوبوليس

.16. جامعة الجيزة الجديدة

.17. جامعة دراية بالمنيا

.18. جامعة بدر

.19. جامعة حورس

.20. جامعة المصرية الصينية

.21. جامعة ميريت

.22. جامعة سفنكس

.23. جامعة السلام

.24. جامعة بدر بأسيوط

. 25. جامعة الصالحية الجديدة

.26. جامعة الحياة

.27. جامعة مايو

.28. جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات.29. جامعة الابتكار

.30. جامعة المدينة بالقاهرة

.31. جامعة السويدي للتكنولوجيا

.32. جامعة رشيد. ‌

الجامعات الأهلية وتضم «20» جامعة أهلية:

ثالثًا: جامعات بقوانين خاصة:

جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

رابعًا: جامعات باتفاقيات دولية:

وتضم «6» جامعات وهي على النحو التالي:

1. الجامعة الأمريكية بالقاهرة

.2. الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

.3. الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية «GIU»

.4. جامعة اسلسكا.5

. جامعة برلين الألمانية بالجونة

.6. جامعة سنجور.

خامسًا: جامعات باتفاقيات إطارية:

1. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

2. الجامعة العربية المفتوحة.

سادسًا: أفرع الجامعات الأجنبية:

تم إنشاؤها وفقًا لقانون 162 لسنة 2018 والصادر بشأنها قرارات جمهورية

سابعًا: الجامعات التكنولوجية:تم إنشاؤها وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019، وتضم «10» جامعات تكنولوجية.

ثامنًا: أكاديميات حكومية تُشرف عليها وزارة التعليم العالي:

أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

تاسعًا: المعاهد العالية:

يبلغ عدد المعاهد العالية الخاصة القائمة حاليًا «204» معهدًا، موزعة على «8» قطاعات أكاديمية مُتخصصة «هندسة، تجاري، علوم وحاسب، إعلام ولغات، خدمة اجتماعية، سياحة وفنادق، علوم صحة وتمريض، زراعة».

• المعاهد الخاصة العالية «الشعبة التجارية»:وتضم «71» معهدًا،

• المعاهد الخاصة العالية "شعبة علوم الحاسب ونظم المعلومات، وتضم «15» معهدًا.

• المعاهد الخاصة العالية للغات والإعلام: وتضم «19» معهدًا.

• المعاهد الخاصة العالية للسياحة والفنادق:وتضم «18» معهدًا.

• المعاهد الخاصة العالية للخدمة الاجتماعية:وتضم «16» معهدًا.

• المعاهد الخاصة العالية التكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية:وتضم «8» معاهد.

عاشرًا: الكليات التكنولوجية:

توجد «8» كليات تكنولوجية تضم «44» معهدًا فنيًا متوسطًا.

2 - الكلية التكنولوجية بالصحافة «القاهرة»:

وتضم «4» معاهد.

3- الكلية التكنولوجية بقويسنا «المنوفية»:

وتضم «5» معاهد.

4- الكلية التكنولوجية بالمحلة «المحلة الكبرى»:

وتضم «5» معاهد .

5- الكلية التكنولوجية بالإسكندرية:وتضم «4» معاهد

6- الكلية التكنولوجية ببورسعيدوتضم «7» معاهد

7- الكلية التكنولوجية بوسط الوادي

8- الكلية التكنولوجية بجنوب الوادي «قنا»:

وتضم «9» معاهد

- المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة وتضم «12» معهدًا.