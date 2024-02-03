مستشفيات جامعة عين شمس تنظم دورات تدريبية للعاملين فيها

نظمت مستشفيات جامعة عين شمس، في إطار التحول الرقمي، وتعزيز القدرات الفنية والقيادية لموظفيها برامج تدريبية متميزة في كلية الطب لجميع الفئات المستهدفة، مع التركيز على العناصر البشرية لتحقيق التنمية الشاملة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والدكتور محمد جاويش مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

جامعة عين شمس

واشتملت الدورات التدريبية على برنامج متخصص لتحسين مهارات التحول الرقمي واستخدام برنامج Microsoft Excel لتعزيز إدارة البيانات وإنشاء التقارير، ويُعد هذا البرنامج فرصة متميزة للمشاركين الطموحين الذين يسعون لتطوير قدراتهم الرقمية وتحقيق التميز في مساراتهم المهنية المستقبلية.

وكذلك إبراز مبادرة مبتكرة تركز على المهارات الأساسية والمتقدمة في Excel Spreadsheet، كخطوة فعّالة نحو تعزيز الكفاءات الرقمية واستثمار البيانات بشكل فعّال في مستقبل المشاركين.

ويعد هذا الحدث فرصة مثالية لبناء مهارات قوية وتحقيق النجاح في عالم العمل المستقبلي مما يحسن من جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات.