توزيع شنط الخير على الأسر الأولى بالرعاية في البحيرة (صور)

انطلقت فعاليات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع جمعية رسالة في محافظة البحيرة، لتوزيع 250 شنطة خير على الأسر الأكثر احتياجا، وذلك ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأوضح أحمد حسن أحد متطوعي رسالة في البحيرة، أنه جرى تقسيم المتطوعين في فعاليات اليوم إلى 3 مجموعات لتنفيذ خطة التحالف الوطني لدعم الأسر الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أنه جرى توزيع المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية على الأسر الأكثر احتياجًا بقرية النخلة القبلية.

وأوضح أن المجموعة الثانية ستتولى «حملة تنظيف المساجد وتوزيع المصاحف»، فيما تزور المجموعة الثالثة دارا للمسنين، للمساهمة في رفع الروح المعنوية لهم.

يشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة البحيرة كان قد أطلق مبادرة الخير في مركز وادي النطرون بمناسبة بداية العام الجديد من أجل المساهمة في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية الاجتماعية داخل قرية العزيزة التابعة لدائرة مركز وادي النطرون.

فيما جرى إطلاق مبادرة الخير لتوزيع المواد الغذائية والملابس على الأسر الأكثر احتياجا في قرية النخلة القبلية بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم.