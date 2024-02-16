«القابضة للمياه» تستعد لنوة «الشمس الصغرى» في البحيرة

تفقد المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، جميع فروع الشركة في مراكز المحافظة؛ للتأكد من انتشار جميع سيارات رفع مخلفات الأمطار في كل الطرق والشوارع الرئيسية، مشددًا على استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية.

ووجّه نشأت غرف العمليات التابعة للشركة بالاستعداد لـ«نوة الشمس الصغرى»، مشددًا على التواصل المستمر وموافاته بتقارير حالة الطقس على مدار الساعة.

غرفة أزمات مياه الشرب بسوهاج

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن غرفة عمليات الأزمات والطوارئ تعمل على مدار الساعة لمتابعة سوء الأحوال الجوية في المحافظة، إضافة إلى جاهزية أكثر من 250 سيارة للتعامل السريع مع أي تجمع لمياه الأمطار.

وأوضح حسن محمود، مدير الخط الساخن، أن الخط الساخن يتلقى شكاوى المواطنين التي تخص المياه وذلك على الرقم 125 من أي خط أرضي، أو من أي محمول على الرقم 01207125125، أو عن طريق موقع الشـركة الإلكتروني www.scww.com.eg.