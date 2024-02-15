برنامج «الحياة اليوم» يستعرض تطور الإنتاج الزراعي ومحطات التصدير في البحيرة

رصد الإعلامي محمد مصطفى شردي في حلقة خاصة خلال برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة» مدى التطور الذي وصل إليه الإنتاج الزراعي ومعدلات التصدير من داخل مزارع ومحطات التصدير بمحافظة البحيرة.

أصناف الفراولة

وقال الحاج محمد زيدان، أحد كبار المزارعين بالبحيرة، إنه يزرع الفراولة بمختلف أنواعها، مثل «فورتونا فستيفال صن سيشن»، مضيفا أنه يزرع الفراولة منذ عام 1995.

وأضاف «زيدان»: «أن أصناف الفراولة منذ 1995 تتجدد كل فترة.. كنا بنزرع أصناف أخرى لكن كل فترة أصناف تنقرض وتظهر أصناف جديدة..»، مشيرا إلى أن زراعة فدان من الفراولة يتم الإنفاق عليه حوالي 250 ألف جنيه.

تكويد المزارع وفحص التربة

وأوضح «زيدان» أنه يتم أخذ شتلة الفراولة من الجهة التي سيتم تصدير الفراولة إليها، وأن المزرعة الخاصة به تم ترقيمها بكود من وزارة الزراعة، ويأخذ المصدر عينات من التربة وتحليلها بمعامل وزارة الزراعة لتحديد جودة الصنف المزروع.