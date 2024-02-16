مستشار الرئيس الفلسطيني: لن نقبل إلا بدولة خالية من المستوطنات
كتب:
منتصر سليمان
05:48 م | الجمعة 16 فبراير 2024
رفح الفلسطينية
قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني: «نقبل إلا بدولة فلسطينية خالية من المستوطنات الإسرائيلية، كما أننا نعمل على وضع أسس تمثل إجماعًا وطنيًا لتوحيد الموقف الفلسطيني».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»: «أولويتنا الحالية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والقضية الفلسطينية واحدة مهما بلغت خلافاتنا ولا سبيل أمامنا إلا استعادة وحدتنا الوطنية».