بعد التحذيرات الدولية.. ماذا يحدث في مدينة رفح الفلسطينية؟

رغم التحذيرات الدولية من العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في القصف المتواصل على المدينة بالتزامن مع التهديد بالهجوم البري في المدينة التي تعد الملاذ الآخير للفلسطينيين النازحين من شمال ووسط قطاع غزة.

وخلال الساعة الماضية، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في رفح الفلسطينية بعد قصف منزلًا مأهولًا بالسكان قرب المستشفى الكويتي ومخيم الشابورة وبلدة النصر، ما أسفر عن سقوط 6 شهداء وعشرات المصابين والجرحى، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضًا غارات عدة على مناطق متفرقة من مدينة رفح الفلسطينية، كما سقط جرحى أيضًا بقصف إسرائيلي على محيط عيادة طبية شرق رفح الفلسطينية.

كما يشن الاحتلال الإسرائيلي خلال الوقت الحالي غارات مكثفة على منازل مأهولة بالمواطنين في مدينة رفح الفلسطينية.

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في رفح



Another #Rafah massacre right now



The #Israeli O.F is currently VIOLENTLY bombing ONLY CIVILIANS IN RAFAH #فلسطين #رفح_تباد #CeasefireNOW pic.twitter.com/vtU4y7sk9d