تهديد جديد من وزير دفاع إسرائيل بشأن قصف غزة ورفح الفلسطينية.. ماذا قال؟

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن الحرب على غزة يمكن أن تستمر خلال شهر رمضان، في مارس المقبل، كما هدد بتوسيع مجال القتال ليصل إلى مدينة رفح الفلسطينية.

وتابع غانتس: «قبل يوم السبت مباشرة، أود أن أنقل رسالة إلى جميع المواطنين الإسرائيليين وعائلات المحتجزين: لن نتوقف - حتى يتم إعادتهم». وفقا لصحفية يديعوت أحرونت العربية.

استمرار القصف في شهر رمضان

وأوضح في تصريحاته: «لن يكون هناك وقف لإطلاق النار ولو ليوم واحد حتى يتم إعادة المحتجزين، وسيستمر القتال حتى تحقيق أهدافنا، ويمكن أن يستمر القصف حتى في شهر رمضان - إما أن يتم إعادتهم، أو سنوسع القتال إلى رفح الفسلطينية».

تنفيذ الصفقة

وكانت صحيفة «هاآرتس» نشرت على لسان دبلوماسيين أجانب مطلعين على المحادثات بأن "الوقت المثالي" لتنفيذ الصفقة هو خلال شهر رمضان، الذي من المتوقع أن يبدأ في 10 مارس.