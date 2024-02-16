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الفصائل الفلسطينية: مستمرون في القتال ونكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة

كتب:

عمرو حسني ومحمد عز الدين
05:29 م | الجمعة 16 فبراير 2024
الفصائل الفلسطينية

الفصائل الفلسطينية

أصدرت الفصائل الفلسطينية بيانا عن الحرب المستمرة بينها وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي مع مرور 133 يوما على الحرب، حيث أشارت الفصائل إلى أن «معركة طوفان الأقصى غيرت وجه المنطقة وكتبت بداية النهاية لأطول احتلال في التاريخ المعاصر، ولن يهدأ الطوفان وسيتشكل أكثر وأكثر ليزيل الظلم والعدوان».

وصرحت الفصائل: «نخوض بمناطق التوغل شمال ووسط وجنوب غزة معارك بتكتيكات منوعة وأسلحة مناسبة»، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

الفصائل تؤكد مواصلة القتال

وواصلت الفصائل في بيانها بحسب «تليفزيون فلسطين»: «يواصل مقاتلونا مواجهة جيش  الاحتلال الإسرائليي الذي ينفذ جرائم ليس لها مثيل في التاريخ المعاصر، ونوقع خسائر فادحة في صفوفه».

دعوة الفصائل للشعب الفلسطيني

وأشارت الفصائل إلى أن دعوتها للشعب الفلسطيني لتوسيع دائرة الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي الذي لا يفهم إلا لغة الحرب والقوة، داعين الجميع إلى الصبر والنضال حتى إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة عاصمتها القدس الشريف.

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