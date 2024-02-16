رئيس وزراء العراق يطالب الدول الكبرى بإنهاء الحرب على غزة وحماية المدنيين

أكد رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، خلال لقائه بوزير خارجية بريطانيا، سعي الحكومة لتنظيم العمل مع التحالف الدولي، لإنهاء وجوده في العراق، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وتطرق السوداني، إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلا: «على الدول الكبرى ممارسة دورها في إنهاء الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية، ووقف تداعياتها على أمن المنطقة والعالم، والعمل على حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية في قطاع غزة».