رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس وزراء العراق يطالب الدول الكبرى بإنهاء الحرب على غزة وحماية المدنيين

كتب:

شريف سليمان
04:10 م | الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني

رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني

أكد رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، خلال لقائه بوزير خارجية بريطانيا، سعي الحكومة لتنظيم العمل مع التحالف الدولي، لإنهاء وجوده في العراق، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وتطرق السوداني، إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلا: «على الدول الكبرى ممارسة دورها في إنهاء الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية، ووقف تداعياتها على أمن المنطقة والعالم، والعمل على حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية في قطاع غزة».

اقرأ المزيد:

القاهرة الإخبارية: القبض على المسؤول الإداري المالي لتنظيم «داعش» في العراق

جدول زمني لإنهاء عمل «التحالف الدولي» في العراق.. «القاهرة الإخبارية» تكشف التفاصيل

لص يحاول سرقة 20 حمامة في العراق.. ماذا حدث له ؟

العراق يدفع ثمن الاضطرابات الإقليمية.. مسيرات أمريكية بشوارع بغداد تهدد بتكرار القصف

القاهرة الإخبارية: العراق يغرق في توترات الشرق الأوسط بعد عدوان إسرائيل على غزة

رئيس وزراء العراق: لدينا قدرات متقدمة في مكافحة الإرهاب

باحث سياسي: المستهدف في العراق سيارة تابعة للفصائل المسلحة
بقلم شريف سليمان