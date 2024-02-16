باحث يكشف آليات تعظيم سياحة اليخوت في مصر وأهميتها

قال نصري معوض، باحث دكتوراه في اقتصاد سياحة الغوص والأنشطة البحرية، إنه في ظل التعاون المشترك بين مصر وقبرص واليونان بعد اتفاقية ترسيم الحدود واكتشاف حقل «ظهر»، كلفت القيادة السياسية وزارة السياحة والآثار بإعداد دليل موحد لإجراءات التعامل مع سياحة اليخوت الدولية على مستوى مواني الجمهورية إلى جانب متابعة التزام أجهزة الدولة به، وتحديد الاشتراطات اللازمة والموائمة بين المتطلبات الأمنية بالدولة ومتطلبات التنمية السياحية.

وتابع: وفي هذا الإطار تم إصدار الدليل الموحد لإجراءات التعامل مع سياحة اليخوت الدولية من وزارة السياحة وإصدار النافذة الرقمية الموحدة من وزارة النقل.

خدمات التزويد بالوقود والمياه

وأضاف لـ«الوطن»، أنه تم تطوير مارينا اليخوت بمحافظة الإسماعيلية ضمن خطة هيئة العامة لقناة السويس لإنشاء ثلاث مراسي لليخوت على طول القناة في مدن محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، حيث يقدم مشروع مرسى الإسماعيلية خدمات التزويد بالوقود والمياه والكهرباء والإنترنت وخدمة الصيانة السريعة وتستهدف هذه المشاريع انتعاش السياحة الداخلية بالمحافظات الساحلية وخاصة مع اتجاة الدولة بإنشاء متاحف أثرية في كلا من مدن الغردقة وشرم الشيخ وأخيراً افتتاح متحف «باريس الشرق» كأحد أهم المشروعات السياحية بمدينة الإسماعيلية.

وأوضح أن كل هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز التجربة السياحية لدى مرتادي هذه النوعية المتميزة من السائحين التي تمتاز بمستوى عال من الإنفاق السياحي وزيادة مصادر الدولة من العملة الصعبة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر حالياً، لافتاً إلى أن النافذة الرقمية الموحدة الخاصة بسياحة اليخوت عملت على تبسيط الإجراءات الطويلة والمعقدة التي كانت مطلوبة من الوكلاء أو من أصحاب ومرتادي هذا النشاط.

توطين صناعة اليخوت

وأشار إلى أن إجراءات الدولة ساهمت في تزليل كافة العقبات أمام مرتادي هذا النشاط وكثرة الأوراق والإجراءات، كما تقوم الدولة حالياً في إنشاء المراين المجهزة بالخدمات واللوجيستيات وجذب كثر من المستثمرين لتوطين صناعة اليخوت كان آخرها افتتاح مصنع تصنيع اليخوت بمحافظة البحر الأحمر الذي يستخدم حوالي 85% من المواد الخام المصرية في التصنيع وطبقاً للمواصفات الأوربية مما يقلل الطلب على العملة الصعبة.