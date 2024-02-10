تعظيم سياحة اليخوت.. توفير فرص عمل ودعم للاقتصاد

عُرفت بسياحة الأغنياء والمليارديرات، كونها واحدة من أهم أنواع السياحة، الأمر الذى انتبهت له الدولة المصرية جيداً، وعملت على تعظيمها بشكل جيد فى تنسيق متكامل مع مختلف الأجهزة، خاصة أن مصر تتمتع بموقع جغرافى يساعد هذه النوعية على جلب عائدات كبيرة من خلال إتاحة أماكن لرسو اليخوت وتقديم الخدمات البحرية الخاصة بها مثل عمليات التموين بالوقود والمياه والإمداد بالمتطلبات المعيشية لمرتادى اليخوت، خاصة أن هذه السياحة تسهم بشكل كبير فى توفير فرص عمل مباشرة بمعدل 5 وظائف مباشرة لكل يخت، بالإضافة إلى 100 وظيفة غير مباشرة، كما تسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى بالعملات الأجنبية.

ترصد «الوطن» فى هذا الملف جهود الدولة المصرية لتعظيم هذه السياحة التى جاء على رأسها تدشين منظومة النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط الإجراءات، ويتولى قطاع النقل البحرى، التابع لوزارة النقل، إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها لجذب وتعظيم سياحة اليخوت.

ومن بين الجهود أيضاً السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بميناء أو مارينا الوصول، ومنح السائحين الأجانب الوافدين لمصر على متنها إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلاً من شهر، الأمر الذى أشاد به خبراء ومتخصصون، مؤكدين أنه يُسهم فى جلب العملة الصعبة، ويوفر فرصاً استثمارية متنوعة.