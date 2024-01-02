إجراءات عاجلة من «النقل» لتعظيم سياحة اليخوت في مصر

حددت وزارة النقل إجراءات متنوعة ومتميزة لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، مؤكدة في تقرير لها تسريع الإجراءات الخاصة بسياحة اليخوت عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التي تقع على سواحل جمهورية مصر العربية.

إجراءات تعظيم سياحة اليخوت في مصر

جرى إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط الإجراءات، وتتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحري) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها، وهذه النافذه عبارة عن موقع إلكتروني على الإنترنت، يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه إدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وموعد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يتم في الدول الرائدة خلال هذا المجال.

وتتولى النافذة الرقمية إرسالها آليا إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمي بقطاع النقل البحري لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة خلال 30 دقيقة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبي يتم تحصيلها إلكترونيا من خلال النافذة بالدولار الأمريكي، علما بأنّ إنهاء الإجراءات الخاصة باليخوت السياحية الأجنبية كان يتطلب سابقا فترة من 15 حتى 30 يوما.

ووضعت وزارة النقل رابطا بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية، لإدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت وكذلك للموقع الرسمى لهيئة قناة السويس لإتمام إجراءات عبور اليخت الأجنبي للمجرى الملاحي الدولي «قناة السويس» إذا كان ضمن برنامج الرحلة لليخت وطبقا لموقع المغادرة وموقع الوصول.

وأصدرت الوزارة «كود موّحد» لإنشاء وتشغيل المراين والمواني في مصر لتكون دليلا لجميع المتعاملين يتضمن «مواصفات الأرصفة والطاقات الاستيعابية والخدمات المقدمة وقنوات الإتصال بالمواني والمراين المصرية المقامة حاليا، وبيان بالإجراءات والموافقات الواجب اتخاذها لإنشاء مارينا دولية لاستقبال اليخوت الأجنبية مباشرة أو إنشاء مارينا محلية، وإدراج الجهات المعنية ومهامها ومتطلباتها من إنشاءات وأجهزة ومعدات والتي يلزم توافرها بالمواني والمراين الدولية لإنهاء إجراءات اليخوت الأجنبية القادمة إلى مصر، وشرح لجميع واجهات النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية وكيفية التعامل معها، وإدراج جميع القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية المنظمة لإنشاء وتشغيل وإدارة المواني والمراين السياحية».

حددت الوزارة تعريفة موّحدة لرسوم التراكي على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والمواني السياحية التابعة لوزارة النقل وبعملة واحدة لتلافي مشكلة تضارب رسوم التراكي الخاصة باليخوت الأجنبية بالمواني المصرية، مع عدم التدخل في مقابلات التراكي وتقديم الخدمات بالمراين السياحية الخاصة والتي سيتم الإعلان عنها من خلال النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية، وإطلاق الحرية لمرتادي اليخوت الأجنبية في اختيار مكان الرسو (ميناء تجارى عام / مارينا خاصة) وطبقا للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته.

ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، تبسيط الإجراءات الخاصة بها للسماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أي ميناء أو مارينا سياحي دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.

واستكمالا للجهود المبذولة من قِبل الدولة المصرية لحل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه اليخوت الأجنبية المترددة على المواني والمراين السياحية على السواحل المصرية، وسعيا لتعظيم موارد الدولة، صدرت توجيهات حكومية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 17-5-2023 للوزارات المعنية لاتخاذ اللازم حيّال مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر بدلاً من 30 يوما، نتيجة ما قد يواجهه مرتادي اليخوت الأجنبية من تقلبات للعوامل الطبيعية أو مواقف طارئة «سوء أحوال جوية – أعطال تمنع اليخت من المغادرة» وعدم القدرة على الالتزام بالمغادرة باليخت خارج البلاد في التوقيتات المناسبة لمتطلبات الإبحار الآمن للطاقم والركاب.

وتنفيذا لذلك صدر قرار وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) في هذا الشأن، وصدر توجيهات من وزارة الخارجية للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين لمصر على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 أشهر بدلا من شهر.