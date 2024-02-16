دليفري على الأقدام.. «لبنى» تغير قواعد المهنة بكفر الشيخ: الطلب بـ10 جنيهات

في تحدٍّ فريد، قررت «لبنى عبد العزيز»، سيدة مصرية تبلغ من العمر 35 عامًا، خوض تجربة جديدة في مجال «الدليفري» دون امتلاكها لدراجة.

تمشي «لبنى» يوميًا مئات الأمتار في محيط مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، لتوصل الطلبات إلى أصحابها مقابل مبالغ رمزية تتراوح بين 10 و15 جنيهًا.

العمل في محل الملابس:

عملت «لبنى» لسنوات في محل للملابس، حيث كانت تُوّصل الملابس لأصحابها، وبعد تركها للمحل، طرأت إليها فكرة جديدة لتوصيل أي شيء مقابل مبالغ رمزية.

بداية الفكرة:

قررت «لبنى» منذ شهر تقريبًا العمل في توصيل الطلبات، وواجهت في البداية رفض زوجها، خوفًا من المسافات الطويلة وإمكانية تعرضها لمعاملة سيئة، لكنها أقنعته بضرورة عملها للمساعدة في مصروفات البيت.

تنفيذ الفكرة:

نشرت «لبنى» بوست عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك» تُعلن فيه عن توصيلها لأي شيء داخل مدينة دسوق، سواء من المطاعم أو الأسواق أو المحلات التجارية، ووضعت رقمها للتواصل معها.

النجاح:

لاقى إعلان «لبنى» رواجًا كبيرًا، وتوالت عليها طلبات التوصيل من جميع أنحاء مدينة دسوق، من أشخاص يعرفونها ومن آخرين تعاملوا معها للمرة الأولى، ونجحت فكرتها في زيادة دخلها ومساعدة زوجها في تحسين ظروف حياتهم.

التوصيلة مقابل 10 أول 15 جنيهًا

تقول «لبنى» في حديثها لـ«الوطن»: «هدفي الخير مش الفلوس، والمبلغ اللي باخده من التوصيلة هو 10 أو 15 جنيهًا حسب بعد المكان، لكن لو هجيب خضار ممكن يكون السعر أكتر».

يوم «لبنى»

يبدأ يوم «لبنى» في الصباح تجهز أبنائها للمدرسة أو الدرس، وتبدأ بعدها في عملها واستقبال مكالمات الراغبين في توصيل الطلبات، وتعود وقت الظهيرة لتطمئن على البيت والأولاد، قبل أن تستكمل رحلتها التي تنتهي في المساء عند الساعة 6، وبحسب كلام «لبنى»: «آخري بيكون الساعة 6 علشان بحاول متأخرش عن البيت، لكن ممكن لو في ايدي أوردرات بتأخر لحد الساعة 8».