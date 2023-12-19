توزيع 3700 قطعة ملابس على 300 أسرة مجانا في قرى مركز دسوق

أعلنت جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ عن تنظيم معرض ملابس وتوزيع 3700 قطعة ملابس على 300 أسرة للأسر الأولي بالرعاية.

توزيع مساعدات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة

كما جرى توزيع مساعدات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة لـ483 مشروعًا بتكلفة 9.6 مليون جنيه، خلال 3 أشهر، بدايةً من أول شهر سبتمبر وحتى أول شهر ديسمبر الجارى، فضلاً عن تنمية مشروعات صغيرة ومتوسطة لـ105 مشروع للأسر الأكثر احتياجاً، بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، بواقع 20 ألف جنيه، لكل مشروع، ليتم سداد 50% من قيمة المشروع والـ50% الأخرى منحة لا ترد، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي.

وقال عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، إنّ القرى المستفيدة من معرض الملابس، هي «محلة مالك، وشباس الملح، والعجوزين، ومحلة أبو علي، وكفر إبراهيم، والستري، وشباس الشهداء، والرحمانية»، التابعين لمركز دسوق.

محافظ كفر الشيخ يُشيد بدور التحالف الوطني

وأثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على المشاركة المجتمعية لكل المنضمين للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومنها جمعية الأورمان، مشيدًا بدور التحالف الفعال في دعم غير القادرين، وتوفير حياة كريمة لهم.