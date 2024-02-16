مستشار سابق بالبيت الأبيض: بايدن فشل في أفغانستان وأوكرانيا

علق ستيف جيل، مستشار سابق في البيت الأبيض، على تصريحات البيت الأبيض بشأن بايدن وأخطائه الأخيرة، مشيرًا إلى أن القضية ليست في العمر وإنما في الكفاءة العقلية، حيث إنه غير قادر على التركيز خلال خطواته اليومية، مما يؤدي إلى تعثره وسقوطه.

وأكد أنه خلال الشؤون الدولية، خلق كوارث في أفغانستان وفشل في التعامل مع أوكرانيا والشرق الأوسط، مما جعله على شفا الحرب أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف «جيل»، خلال مداخلة ببرنامج «عين على أمريكا»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية «جيهان منصور»، أن الكوارث وصلت إلى أرقام التضخم والزيادة الكارثية الناجمة عن سياساته، وذلك ليس بسبب ضعف القدرات العقلية فقط بل السياسات الخاطئة، موضحًا أن الشعب الأمريكي يذهب إلى محلات البقالة ومحطات الوقود ويشاهد غلاء الأسعار، فلن يقتنعوا بالدعاية أو التحريفات من بايدن الذي يقول إن كل شئ على مايرام.

واستكمل: «تصريحات ترامب أثرت في دول حلف الناتو، ومن المتوقع أن تدفع أمريكا فواتيرها وباقي دول الحلف، حيث قامت ألمانيا مباشرة بعد تصريحاته بدفع حصتها».