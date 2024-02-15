الرئيس الروسي يكشف أيهما أفضل لرئاسة أمريكا.. بايدن أم ترامب؟

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مقابلة له مع التليفزيون الروسي، إنه يفضل بقاء جو بايدن في السلطة، عوضا عن الرئيس السابق، والمرشح الحالي لتولي منصب الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، على الرغم من وصف بايدن له سابقا بالقاتل، إلا أن بوتين أشاد به ووصفه بالسياسي صاحب الخبرة الواسعة، ويمكن التنبؤ بتصرفاته.

بوتين يفضل بايدن

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على سؤال الصحفي بافيل زاروبين، خلال مقابلة تليفزيونية جمعتهما عن الرئيس الأمريكي الأفضل بالنسبة لموسكو، لا سيما مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، قال إنه يفضل بقاء الرئيس الحالي في السلطة، واصفا إياه بسياسي أكثر خبرة من منافسيه، ويمكن التنبؤ بتصرفاته، وهو سياسي من المدرسة القديمة، على عكس منافسه دونالد ترامب، بحسبما نشرته «BBC».

بعد المديح يأتي النقض

وعلى الرغم من إشادة بوتين ببايدن، إلا أنه قال إن موقف الإدارة الأمريكية الحالية، خصوصا بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، خاطئ وضار للغاية.

بوتين يوزع المجاملات فقط

صرح الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الحالي دونالد ترامب، ردا على تصريحات بوتين التي فضَّل فيها بايدن عليه قائلا إنه يوزع المجاملات فقط، لا سيما أن بوتين أشاد في نفس التوقيت تقريبا، وقبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 بنظيره الأمريكي آنذاك دونالد ترامب قائلا إنه متميز وموهوب.

هل تتأثر علاقة ترامب وبوتين في المستقبل؟

على الرغم من قول ترامب سابقا إنه تجمعه علاقة جيدة بالرئيس الروسي حين كان في السلطة في فترة 2017-2021 إلا أنه قال خلال كلمة ألقاها اليوم إن تصريحات بوتين لم تغضبه، بل إنها جيدة، فبحسب قوله إن رئيس الكرملين يفضل بايدن لأنه إذا كان هو في السلطة لم يكن يسمح بوقوع الأزمة الحالية في أوكرانيا.

إضافة إلى تصريحات سابقة أشار إلى أنه بإمكانه حل الأزمة بين البلدين في غضون 24 ساعة فقط، حين يصل لمقاليد الحكم مرة أخرى، بحسب ما نشرته «سكاي نيوز».