رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد رسامة شيوخ وشمامسة جدد لكنيسة السويس

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في رسامة شيوخ وشمامسة جدد للكنيسة الإنجيلية بمحافظة السويس، اليوم الجمعة، وذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائبًا عن محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر.

كما شارك في فعاليات الحفل الدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس وجدي جميل، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس جيمي وجيه، راعي الكنيسة الإنجيلية بالسويس، والشيخ أسامة بولس، رئيس لجنة الشيوخ بمجمع القاهرة، والشيخ جمال خليل عضو لجنة الشيوخ، والشيخ عادل أيوب، عضو لجنة الشيوخ، والشيخ عصام واصف، شيخ الكنيسة الإنجيلية بالزيتون، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، ممثلين عن الأزهر والأوقاف والكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية، وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية من محافظة السويس.

حفل رسامة الشيوخ والشمامسة الجدد

وفي بداية كلمة رئيس الطائفة الإنجيلية رحب الدكتور القس أندريه زكي بالضيوف، وقدم التهنئة لشعب كنيسة السويس، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في حفل رسامة الشيوخ والشمامسة الجدد، كما قدم التهنئة للقس جيمي وجيه راعي للكنيسة.

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي: «فخور وأعتز كثيرًا بمحبة ومشاركة أحبائنا المسلمين من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية في احتفالات اليوم، والذي يعكس مشاعر المحبة المتأصلة في شعب السويس العظيم، وعلينا أن نعلم جيدًا بأن رسالة ودور الكنيسة هو تقديم الرحمة للإنسان بدون تمييز، ومساعدة البشر هي الأهم في طريق وحياة الخدمة».