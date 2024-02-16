الكنيسة تحتفل بعيد شهداء العصر الحديث ودخول المسيح الهيكل اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد شهداء الإيمان، اليوم الجمعة 16 فبراير الموافق 8 أمشير بحسب التقويم القبطي، حيث تحيي الكنيسة الذكرى التاسعة لشهداء ليبيا الذي استشهدوا على يد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، إذ خصص المجمع المقدس للكنيسة في 20217 يوم 8 أمشير للاحتفال بشهداء الكنيسة في العصر الحديث.

الاحتفال بشهداء ليبيا

وبهذه المناسبة تقيم إيبارشية سمالوط قداسًا إلهيا، والذي يترأسه الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، وذلك بكاتدرائية شهداء الإيمان بقرية العور (مسقط رأس العدد الأكبر من شهداء ليبيا )، حيث قام نيافة الأنبا بڤنوتيوس مطران سمالوط بإتمام طقس التدشين بعد صلاة القداس الإلهي بالكاتدرائية ذاتها.

وكانت الكنيسة تسلمت رفات شهداء ليبيا في 14 مايو 2018 بعد العثور عليها في ليبيا وإعادتها وقد وضعتها الكنيسة، كم تحتفل الكنيسة في هذا اليوم بذكرى شهداء الكنيسة البطرسية والكنيسة المرقسية بالإسكندرية مارجرجس بطنطا، وشهداء طريق دير الأنبا صموئيل بجبل القلمون، وشهداء كنيسة مارمينا بحلوان.

كما يذكر السنكسار أن والكنيسة تحتفل اليوم 16 فبراير 8 أمشير بعيد دخول السيد المسيح الهيكل يوم 8 أمشير، والذي يعتبر من الأعياد السيدية الصغرى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التي تخص السيد المسيح، والأعياد السيدية بالكنيسة 14 عيدا، تقسم إلى 7 أعياد كبيرة و7 صغيرة.

والسنكسار هو كتاب يحوي سير الآباء القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد وأيام الصوم مرتبة حسب أيام السنة، ويقرأ منه فى الصلوات اليومية، ويستخدم فيه التقويم القبطي.