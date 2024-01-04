أندريه زكي يستقبل رئيسة «القومي لحقوق الإنسان» للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، للتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بمشاركة وفد رفيع المستوى، ضم السفير الدكتور محمود كارم محمود، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد، أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس، وذلك بحضور سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

رئيس الطائفة الإنجيلية: «القومي لحقوق الإنسان» يؤدي دورا عظيما

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية، بالسفيرة مشيرة خطاب، معبرًا عن سعادته بالزيارة والتهنئة الكريمة: «سعداء اليوم بتهنئة وزيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يؤدي دورا إنسانيا ووطنيا عظيما على المستويين المحلي والدولي»، مضيفًا: «ميلاد السيد المسيح كان ميلاد الأمل والرجاء وسط الظروف الصعبة».

عيد الميلاد المجيد

من جهتها، قدمت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق رفيع المستوى، التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، للدكتور القس أندريه زكي وأبناء الطائفة الإنجيلية وجميع المصريين، متمنية وافر السلام لبلادنا مصر، كما أكدت أنّ محبة المصريين الأصيلة هي أساس ترابط المجتمع المصري.