رئيس فرنسا: الأوكرانيون يحاربون من أجل الأمن الأوروبي ومستمرون في دعمهم

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن تصميمنا في الاستمرار في دعم أوكرانيا لفترة طويلة، قوي تمامًا كقوة الأيام الأولى، ونحن نعبر عن موقفنا إلى جانب أوكرانيا، وهذا الوقوف لن يضعف.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلاً: «هذا الاتفاق الثنائي الأمني الذي وقعناه للتو يجسد التزامًا اتخذناه مع جميع البلدان السبع في قمة الحلف الأطلسي فى شهر يونيو الماضي من أجل تقديم دعم طويل الأجل، وفي إطار خطوة جماعية، لأن المملكة المتحدة وألمانيا قامتا بنفس الخطوة».

وتابع: «دول مجموعة السبع والبلدان الأخرى ستقوم بنفس الطريقة، بعد عدة أيام سندخل في العام الثالث على هذه الأزمة التي أرادتها روسيا لوحدها فقط، وأنا أفكر هنا بكل الأوكرانيين أولئك الذين اضطروا للمغادرة وترك أحبائهم وديارهم وأولئك الذين يعيشون الآن في مدينة أفدييفكا».

وأكمل: «الأوكرانيون لا يحاربون فقط من أجل حريتهم ولكن أيضًا من أجل الأمن الأوروبي ومن أجل صمود الديمقراطيات الليبرالية، ومن أجل الدفاع عن القانون الدولي، ونحن مصممون على الوقوف إلى جانبها، من أجل إفشال الاعتداء الروسي».