عملية ولادة مفاجئة في أحد شوارع فرنسا تنتهي بمفاجأة لشاب جزائري

بعد ولادة على رصيف بالقرب من باريس، أعطت الأم السعيدة ابنها اسم الرجل الذي ساعدها على الولادة بهدوء، وذكرت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية أن الرجل البالغ من العمر 34 عامًا فوجئ بسيدة تعاني من تقلصات الولادة على ناصية شارع عند المرور بسيارته.

صدفة مرور مسعف بشكل مفاجئ

وتوقف رجل الإطفاء الجزائري السابق، الذي كان في فرنسا بلا أوراق، على الفور، وساعد السيدة أثناء الولادة حتى حمل المولود بين ذراعيه.

مواقف سابقة تعرض لها الرجل

وقال الرجل للصحيفة إنه سبق أن تعرض لمثل هذه المواقف خلال عمله في إدارة الإطفاء بالجزائر، وحينها هدأ السيدة بناء على خبرته السابقة، وفي وقت لاحق، ساعدته أيضًا شابة حتى وصول سيارة الإسعاف، وبعد ذلك لم يتمكن من النوم لعدة ليالٍ بسبب كل المشاعر.

ويأمل رباح الجزائري حاليا الآن في الحصول على أوراق الإقامة حتى يتمكن من العمل في وظيفته الفعلية مرة أخرى.

حدث متكرر ولقاء مع الرئيس الفرنسي

وفي عام 2018 أنقذ أيضًا مهاجر مالي بشكل غير شرعي في فرنسا طفل من الدور الخامس وحصل الفيديو على 5 ملايين مشاهدة في ساعات قليلة، ما دفع الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون الالتقاء بالمهاجر الذي تم وصفه بالسوبرمان وتسهيل إعطاءه أوراق الإقامة الرسمية.