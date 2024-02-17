مواعيد قطارات «الإسكندرية - المنصورة» والعكس في شهر رمضان

أعلنت هيئة السكك الحديدية مواعيد القطارات المتجه من الإسكندرية إلى المنصورة والعكس خلال شهر رمضان 2024، إذ أدخلت وزارة النقل تعديلات وتطويرات على المنظومة، ما جعل السفر بالقطار خيارا محببا للمواطن.

مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى المنصورة في رمضان

وأضافت هيئة السكك الحديدية مواعيد القطارات المتجهة من الإسكندرية إلى المنصورة، كالآتي:

- القطار رقم 586/587، نوع مكيف روسي المغادرة 02:20 الوصول 05:39

-القطار رقم 568/569 نوع مكيف روسي المغادرة 06:10 الوصول 09:20

- القطار رقم 518/519 نوع مكيف روسي المغادرة 09:20 الوصول 12:15

-القطار رقم 3019/3020 نوع مكيف روسي المغادرة 11:00 الوصول 01:49

-القطار من سيدي جابر رقم 586/587 نوع مكيف روسي المغادرة 02:34 الوصول 05:3

مواعيد القطارات المتجهة من المنصورة إلى الإسكندرية بشهر رمضان

وأضافت أنه جرى تحديد عدد من المواعيد للقطارات المتجهة من المنصورة إلى الإسكندرية كالآتي:

- القطار رقم 584/585 نوع مكيف روسي المغادرة 05:15 الوصول 08:20

- القطار رقم 566/567 نوع مكيف روسي المغادرة 09:00 الوصول 12:30

- القطار رقم 516/517 نوع مكيف روسي المغادرة 05:15 الوصول 08:10

- القطار رقم 3022/3021 نوع مكيف روسي المغادرة 07:15 الوصول 10:5.