استعدادات الحكومة لاستقبال شهر رمضان.. أسعار مخفضة ومنافذ متحركة في كل مكان

تستعد وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة والمحافظات، وعلى رأسها القاهرة الكبرى، لاستقبال شهر رمضان 2024، من أجل تقديم خدمات للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم.

ومن الإجراءات التي أقرتها التنمية المحلية، وفق تقرير لها قبل الشهر الكريم، ما يلي:

التنسيق بين الجهات المختصة من التموين والغرف التجارية وغيرها، والمحافظات، لنشر منافذ السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة وجودة عالية للمواطنين من السلع الاستراتيجية، كالأرز والسكر والزيت.

تسيير حملات الرقابة المستمرة على الأسواق للتأكد من جودة وتوافر السلع الاستراتيجية والأساسية بسعر مناسب.

متابعة فتح وتشغيل المعارض والمنافذ والسلاسل التجارية والتأكد من جودة المعروضات.

منافذ متحركة:

تسيير منافذ متحركة بالمحافظات للوصول إلى القرى والمناطق النائية من أجل توفير السلع بسعر مخفض.

العمل على إزالة الإشغالات من الشوارع والميادين من أجل تسيير الحركة المرورية والحد من أي مخالفات.

شكاوى المواطنين: