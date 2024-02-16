موعد بداية شهر رمضان 2024.. باق 24 يوما

يتبقى 24 يوما على قدوم الول ايام شهر رمضان المبارك عام 1445 هجريا و2024 ميلاديا وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية.

موعد بداية شهر رمضان 2024

وأشارت إمساكية رمضان التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن أول أيام شهر رمضان الكريم لعام 1445هجريا و2024 ميلاديا سيكون الاثنين الموافق 11 مارس المقبل 2024 وستكون عدته 30 يوما وبالحسابات الفلكية يتبقى ما يقرب من 38 يوما على موعد شهر رمضان 2024.

أطول أيام شهررمضان 2024

وكشفت إمساكية رمضان التي أعدها القومي للبحوث الفلكية انه سيكون أول أيام شهر رمضان الكريم لعام 1445هجريا و2024 ميلاديا الاثنين 11 مارس هو أقل أيام رمضان في عدد ساعات الصيام بمدة 13 ساعة و18 دقيقة وسيكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان هو أطول أيام شهررمضان في عدد ساعات الصيام بمدة 14 ساعة و14 دقيقة.استطلاع الرؤية الشرعية لهلال شهررمضان 2024

استطلاع الرؤية الشرعية لهلال شهررمضان 2024

ومن المقرر ان تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع الرؤية الشرعية لهلال شهررمضان يوم 29 شعبان 1445 للإعلان عن أول رمضان الكريم لعام 1445هجريا و2024 ميلاديا فيما تختلف رؤية هلال شهر رمضان من بلد إلى آخر فبعض الدول تعتمد على الرؤية الشرعية بينما تعتمد دول أخرى على الحسابات الفلكية الأمر الذي يسبب اختلاف بداية شهر رمضان في بعض الأحيان.