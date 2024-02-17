يقع برج الثور في الترتيب الثاني بدائرة الأبراج، إذ يبدأ في 20 أبريل ويستمر حتى يوم 20 مايو، وهو من الأبراج الترابية التي تتميز بالتوازن والقدرة على التحكم في انفعالاته والميل إلى الاستقرار والهدوء.

ويعرف مواليد برج الثور بأنهم يحبون تولي مسؤولية المقربين منهم والعناية بهم، ومخلصين لأسرهم، ومن مشاهير برج الثور الزعيم عادل إمام، ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الثور السبت 17-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الثور مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الثور بتبني قضية معينة، وكسب تعاطف المحيطين واستخدم ذكاءك في تحويل الأمور لصالحك والتعامل مع المشكلات بشكل مرن.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تخبرك الأفلاك أن التردد يقف دائمًا عقبة أمامك في الحفاظ على علاقات جيدة، إلا أن تردد مشاعرك والصراع بين عقلك ومشاعرك يجعلك في موقف صعب.