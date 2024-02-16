وسيم السيسي: جينات الإسرائيليين «أوروبية» ولا علاقة لهم ببني إسرائيل

قال الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، إن اليهود المتواجدين الآن في إسرائيل، عبارة عن أقليات، وهم أوروبيون تجمعهم الديانة اليهودية، وليسوا من بني إسرائيل، وهذا وفقًا لباحثة جينات أمريكية.

وأضاف وسيم السيسي، خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على قناة ON: «اليهود تعدادهم عبر العالم 16 مليون فقط، وتوسعوا في العالم بالتكاثر».

وذكر أنه ورد في العهد القديم لدى الإسرائيليين، أن الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم: «أعطيك أرض غربتك»، أي أنه غريب عن هذا البلد، مشيرًا إلى أن هناك حادثة أخرى تؤكد وجود الفلسطينيين بأرضهم قبل إسرائيل، وهي أن سيدنا إبراهيم قدم على مصر وكانت زوجته سارة في عمر السبعين عامًا وهي راعية غنم.

وأشار إلى أن وثيقة مؤسس الدستور الأمريكي أهم وأبرز مؤسسي الولايات المتحدة بنجامين فرانكلين حول اليهود، نصت على قوله «إنني أحذركم إذا لم تمنعوا اليهود من الهجرة إلى أمريكا إلى الأبد، فسيلعنكم أبناؤكم وأحفادكم في قبوركم».

وأوضح الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، أن 90% من وكلاء النيابة الأمريكان يهود.