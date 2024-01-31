خالد الجندي: القرآن الكريم وصف اليهود وتزييفهم للحقائق بدقة (فيديو)

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الكذب وتزييف الحقائق، من طباع بني إسرائيل، لافتا إلى أن هذا ما وصفهم به القرآن الكريم.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة خاصة تحت عنوان «حوار الأجيال» ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم، إلى أن اليهود طول الوقت يروجون إلى أنهم مظلومين وضحايا، رغم أنهم قتلة أطفال ونساء ومسنين، وأعداء الحضارة.

وأكد أنهم متربين على الغدر والخيانة، ويتسموا بالكذب والظلال، ومتشربين بهذا عبر تاريخهم، وهذا ما قاله القرآن الكريم، في قوله تعالى: «وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»، موضحا أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بأن يذبحوا بقرة دون أن يحدد نوع معين، إلا أن اليهود ظلوا يسألون ويستفسرون كثيرًا، حتى عجزوا عن ذلك.

الدين الإسلامي وسطي بسيط

ولفت إلى أن الدين الإسلامي وسطي بسيط، إلا أن هناك بعض الدعاة المتشددين، يظلون يحرمون كل شيء ويجعلون الناس تنفر من الدين.