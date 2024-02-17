أخطر جزيرة على سطح الأرض.. ممنوع دخول البشر

لا يخلو العالم من الأماكن الغريبة والحكايات المرعبة، التي لا تزال موجودة في عالمنا، ومنها جزيرة الأفاعي أخطر الأماكن على سطح الأرض، إذ تحتوي على 4 آلاف ثعبان، من أنواع الثعابين الأشد فتكًا بالبشر، لذا قد منعت البرازيل دخولها، وجرّمت ذلك في القانون.

هناك العديد من الأماكن الخطيرة على سطح الأرض، ويمنع البشر من دخولها، لأنها تسبب الأذى أو الموت أو الضياع، ومنها جزيرة الأفاعي الواقعة في دولة البرازيل، التي توجد في قائمة أخطر جزر العالم، لأنها تضم أكثر من 4 آلاف ثعبان سام، تؤدي لدغته إلى الموت المؤكد، بحسب موقع «travertliangle».

جزيرة الأفاعي أخطر الجزر على سطح الأرض

يرغب بعض الأشخاص في التعرف على الأماكن الخطيرة حول العالم، والتي لا يسمح للبشر بدخولها، حفاظًا على أرواحهم، ومنها جزيرة الأفاعي في البرازيل، التي تضم أخطر أنواع الثعابين، ويصل عددهم إلى 4 آلاف ثعبان رأس رمح الذهبي، أشد أنواع الثعابين فتكًا بالبشر.

لا يمكن دخول جزيرة الأفاعي تحت أي ظرف

لا يمكن دخول جزيرة الأفاعي تحت أي ظرف، وقد اضطرت الحكومة البرازيلية، إلى إصدار قانون يجرم الدخول فيها، لمنع أي شخص من محاولة الاقتراب منها، لأن البعض قد يجري أبحاثا عن هذه الأماكن، ويحاول اكتشافها لإتمام رسالة بحثه.

حكايات مرعبة.. موجودة في عالمنا

هناك العديد من الحكايات المرعبة، عن أشخاص حاولوا دخول جزيرة الأفاعي، من بينهم صياد ثعابين وهذه الأنواع من الحيوانات، قرر خوض المغامرة لصيد بعض أنواع الثعابين، الكامنة في جزيرة الأفاعي، ولكنه اختفى لعدة أيام، ثم عثر عليه جثة هامدة بالقرب من الجزيرة، وملأت دمائه المكان المحيط به.