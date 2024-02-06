تفاصيل إنشاء أول مدينة على جزيرة صناعية بالبحر المتوسط.. فرص استثمارية

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ الحكومة المصرية تعمل منذ عام 2021 على إنشاء مدينة أبو قير، وهي أول مدينة استثمارية وتجارية داخل جزيرة صناعية في البحر المتوسط، في الاتجاه الشرقي لمدينة الإسكندرية، وبدأ التخطيط على أرض الواقع في 2022، ومن المخطط أن تصل مساحة المدينة الكلية إلى 1400 فدان.

وأضاف المركز في تقرير صادر عنه تحت عنوان «عصر الجزر الصناعية وآفاق المستقبل»، أنّ المدينة تعتمد على تكنولوجيا الجيل الخامس، ومن المخطط أنّ تشمل الجزيرة ميناء أبو قير، بحيث يكون أكبر ميناء بحري على السواحل الشمالية والبحر المتوسط .

فرص استثمارية

ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أنّ تُحدِث المدينة ضجة عالمية، لا سيما في ظل ما تطرحه من فرص استثمارية واعدة، فضلًا عن تميز المشروع بكونه من أوائل المدن التي شُيدت بالكامل داخل جزيرة صناعية في البحر المتوسط .

مراحل مدينة أبو قير

وتتضمن مدينة أبو قير عدة مراحل تتمثل فيما يلي:

- تجهيز موقع المدينة لعمليات الحفر المتتالية، عبر استخدام أحدث الأساليب المتطورة والأدوات.

- بدء أعمال الردم للمناطق المستكمل حفرها، إضافة إلى العمل على تنفيذ البنية التحتية للميناء والرصيف المرتبط به.

- تجهيز حائط صد الأمواج وتركيب طبقات الدعامة الخاصة به، وذلك بالتوازي مع حفر قاع البحر المتوسط لتوسيع ميناء أبو قير الجديد.

- استكمال مخطط تشييد عدة أجزاء متفرقة من الميناء.

- ترتكز المرحلة الأخيرة على بناء هيكل المدينة الأساسي من فنادق، وأبراج، ومشاريع خدمية.

- ستسهم الجزيرة في توسيع الحيز العمراني لمنطقة شرق الإسكندرية.

- ستضم الجزيرة مرافق ومراكز خدمية متطورة، بما فيها العديد من المشروعات التعليمية والمناطق السياحية والفنادق الفاخرة والأبراج السكنية والمجمعات الأسواق والمطاعم والمستشفيات والمراكز العلاجية والصحية والأندية الرياضية.

- تمثل مشروعات الجزر الصناعية، مستقبل التطوير العقاري فى العالم، وعلى الرغم من أنها تستغرق وقتًا في بنائها، فإنها تعد مصدر جذب للسياحة والاستثمار والتخفيف من الازدحام العمراني.