رمضان 2024.. «ياسر جلال» 10 سنوات على جزيرة منعزلة في برومو جودر

كشفت الصفحة الرئيسية لمنصة watch it الرقمية، عن برومو تشويقي لمسلسل «جودر» بطولة الفنان ياسر جلال، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وظهر الفنان ياسر جلال، خلال البرومو وهو مقيم داخل جزيرة منعزلة منذ 10 سنوات، حسبما ذكر البرومو، بينما سيطر على الفيديو التشويق.

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مسلسل جودر تدور أحداثه في إطار فاتنازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، «يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللي هتنجح؟».

ويشارك في بطولة العمل ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، هنادي مهنى، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز ، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، جيهان الشماشري، محمود البزاوي، مجدى بدر.

والعمل من تاليف أنور عبد المغيث، وإسلام خيري، وإنتاج شركتي ميدياهب سعدي - جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى، ويتكون من 15 حلقة.