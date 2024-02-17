حسين دعسة: وجدت متحفا في أمريكا يعلم الأطفال صناعة الورق البردي

قال الكاتب والأديب العربي الكبير الدكتور حسين دعسة، إنه شاهد اهتمام متحف في الولايات المتحدة الأمريكية بتعليم الأطفال لصناعة الورق البردي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «المؤسسات الثقافية لا تنظر إلى تمويل الصناعات الثقافية والمشروعات الإبداعية».

وتابع: «ليست الثقافة أن تكتب أو أن تتحدث، ولكن هناك دور على الأرض من خلال المؤسسات الثقافية»، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسات لا تنظر إلى تمويل للمشاريع، وإنما تعمل على تمويل مؤتمر أو ندوة، كما أن هذا كله قصير المدى في التأثير، وغير مربح.

وأكمل: «ولكن أستطيع أن أحوله لكيان مربح بدعم هذه الصناعات الثقافية، وفهم آلية العمل الثقافي وبيئته».

برنامج «الشاهد» يقدمه محمد الباز، على شاشة «إكسترا نيوز»، كما أنه أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال.