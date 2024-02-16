«المتحدة» تُطلق برومو مسلسل الحشاشين.. «إبهار في الصورة والجرافيك»

نشرت الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل الحشاشين المقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل 2024، والذي يلعب بطولته النجم كريم عبد العزيز، ويجسد خلاله شخصية حسن الصباح قائد فرقة الحشاشين.

وظهر كريم عبد العزيز بلوك مُختلف تمامًا لم يقدمه من قبل، وأظهر البرومو عنصر الإبهار في الديكور، والجرافيك الذي نفذه المخرج الكبير بيتر ميمي، وظهر كريم عبد العزيز في البرومو بجمل تشويقية مثل تِلك الجملة التي كان يوجه فيها فرقته ببعض التعليمات ويقول لهم: «أنا عايز الرعب يملى القلوب.. وعايز كل اللي يعترض على دعوتنا يقتل بأبشع الطرق».

وعن شخصية النجم كريم عبد العزيز، كتب المُخرج بيتر ميمي منذ قليل تدوينة عنه قال فيها: «النجم الكبير كريم عبدالعزيز فى دور شيخ الجبل و سيد قلعة آلموت حسن الصباح».

مسلسل الحشاشين «أباطيل وأبطال من وحي التاريخ» يشارك فى بطولته كوكبة من نجوم الفن وعلي رأسهم الفنان كريم عبدالعزيز، نيقولا معوض، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، احمد عيد، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، محمد سليمان وآخرين من تأليف عبدالرحيم كمال واخراج بيتر ميمي، وانتاج شركة سينرجي.