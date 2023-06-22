خلال جلسات الحوار الوطني.. نهال عنبر تطالب بتوفير دعم المؤسسات الثقافية بالقرى

أكدت الفنانة نهال عنبر أهمية دور الأسرة والمجتمع والمدارس ومراكز الشباب والمراكز الثقافية في المحافظات والقرى، في تنمية وعي الأطفال بالثقافة والهوية الوطنية حتى لا يكون عرضة للمعلومات الخاطرة والمغلوطة التي تنتشر عبر الوسائل المختلفة.

ضرورة توفير دعم للمراكز الثقافية فى القرى

ونوّهت عنبر، خلال كلمتها بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، بأهمية إطلاق المسابقات وبرامج ثقافية للأطفال وإقامة رحلات ثقافية، مشددة على أهمية أن تكون تلك البرامج الثقافية والوعي بها بطرق غير مباشرة؛ لأن الطرق المباشرة أحيانًا لا تحقق المرجو منها.

وطالبت عنبر بضرورة توفير كامل الدعم للمراكز الثقافية فى القرى والنجوع، باعتبارها مكان اللبنة الأولى لتنشئة الأطفال والشباب.