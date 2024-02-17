قبل أشهر من عيد الأضحى.. كيلو اللحوم بـ180 جنيها فقط في «عجل الشراكة»

مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك، يبدأ موسم البحث عن أضحية عيد الأضحى المبارك، والذي يشهد ارتفاعا في أسعار الأضاحي واللحوم، لذا تعد مبادرة «عجل الشراكة» الحل الأفضل لمواجهة هذه الأزمة، حيث يتم شراء الأضحية قبل 3 أشهر من العيد.

الوقت الأفضل لشراء عجل الشراكة

يقول محمد غنيم، أحد تجار الماشية في محافظة الإسماعيلية، إن الأسواق في الفترة الحالية، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، تشهد شبه توقف في حركة البيع والشراء، وتبدأ في زيادة نشاطها تدريجيا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لزيادة إقبال المواطنين علي شراء اللحوم.

وأضاف «غنيم» لـ«الوطن»، أن شهري شعبان ورمضان من أفضل الأشهر التي يمكن فيها شراء الأضحية بسبب انخفاض أسعار اللحوم بالوزن القائم، وهو ما يقبل عليه بعض المواطنين، خاصة في الأرياف، لتوفير المال.

«غنيم»: مبادرة «عجل الشراكة» تنتشر في القرى

وقال «غنيم»، إن شراء عجل الشراكة في الوقت الحالي سيوفر في ثمن الكيلو 100 جنيه على الأقل عن السعر الذي سيُطرح في الأسواق قبل أيام من عيد الأضحى، مشيرا إلى أن أربعة أسر من الممكن أن تتشارك في عجل واحد، وتحصل على أكثر من 70 كيلوجراما من اللحوم.

وتابع «هناك مبادرة بدأت تنتشر في الأرياف، وهي دخول أحد المزارعين بنسبة في «عجل الشراكة»، مقابل توفير الطعام لرأس الماشية خلال 3 أشهر فقط، قبل عيد الأضحى، موضحا أن هذه المبادرة أثبتت نجاحها خلال العام الماضي بشكل كبير، وبدأت بعض الأسر في تنفيذها مرة أخرى خلال هذا العام.

رئيس قسم الإنتاج الحيواني: «عجل الشراكة» تواجه ارتفاع الأسعار

وقال الدكتور عبدالرازق الفقي، رئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي، بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، إن فكرة عجل الشراكة رغم بساطتها، إلا أنها انتشرت انتشارا كبيرا في القرى في المدن خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف رئيس قسم الإنتاج الحيواني لـ«الوطن»، أن كيلو اللحوم في «عجل الشراكة» يصل إلى 180 جنيها تقريبا، وذلك حال شراء عجل بسعر متوسط 70 ألف جنيه، حيث تحصل كل أسرة مشاركة فيه على ما يقرب من 100 كيلوجرام تقريبا.