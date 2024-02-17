حدث ليلا.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تحفر الأرض أمام قافلة مساعدات وتغريم ترامب

شهدت ساعات الليل عددا من الأحداث المهمة والتي كان أبرزها على الاطلاق استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل، وتغريم الرئيس الأمريكي السابق مبلغ ضخم.

أبرز ما حدث ليلًا نرصده لكم كما يلي:

استمرار الاجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني

أعلن إعلام فلسطيني وقوع غارة إسرائيلية على بلدة القرارة شمالي خان يونس وأخرى في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، كما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بالمدفعية الثقيلة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة نابلس الجديدة بالضفة الغربية، وكشفت وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال سيقدم الأسبوع المقبل للمستوى السياسي الخطة المفصلة بشأن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إجلاء الحالات الخطيرة من مجمع ناصر الطبي إلى مستشفيات أخرى من أجل إنقاذ حياتهم، كما أن الاحتلال يُبقي 5 كوادر طبية مع 120 مريضا بمبنى ناصر القديم، بلا كهرباء أو ماء أو طعام أو أكسجين.

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي قافلة مساعدات من منظمة الصحة العالمية على بعد 50 مترًا من مجمع ناصر الطبي، وتضم شخصيات رفيعة المستوى، وأوضحت الصحة الفلسطينية أن القافلة مكونة من شاحنتين واحدة محملة بالوقود والأخرى محملة بالماء والطعام ومحتجزة منذ 7 ساعات.

وتابعت: «الاحتلال أقام حفرًا أمام وخلف قافلة المساعدات الأممية لمنع وصولها إلى مجمع ناصر الطبي».

محكمة أمريكية تحكم بغرامة ضخمة على ترامب

أصدرت محكمة بالولايات المتحدة الأمريكية، حكما يقضي بإلزام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدفع ما يقرب من 355 مليون دولار في اتهامه بالاحتيال المدني، بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، بالإضافة إلى ذلك، لا يُسمح لترامب بإدارة شركة في ولاية نيويورك لمدة 3 سنوات.

العدل الدولية توجه رسالة لدولة الاحتلال

أكدت محكمة العدل الدولية أنها تنظر على النحو الواجب في رسالة جنوب إفريقيا المؤرخة 12 فبراير 2024 وملاحظات إسرائيل بشأن ذلك والتي وردت في 15 فبراير 2024، مؤكدة على الوضع الخطير وضرورة التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة في أمرها الصادر في 26 يناير 2024، والتي تنطبق في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك رفح، ولا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية.