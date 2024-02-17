مبعوث واشنطن للقضايا الإنسانية: الاحتلال الإسرائيلي قتل حراس قوافل المساعدات

كشف دالفيد ساترفيلد مبعوث الولايات المتحدة الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط عن قتل جيش الاحتلال أفرادا من الشرطة الفلسطينية كانوا يحرسون قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة، في مدينة رفح المحاصرة جنوبي قطاع غزة في وقت سابق من شهر فبراير.

ترفض الشرطة الفلسطينية حماية القوافل

ونقلت «سكاي نيوز» تصريحات ساترفيلد، مشيرًا إلى أن نتيجة لذلك ترفض الشرطة الفلسطينية حماية القوافل، ما يعرقل توصيل المساعدات داخل قطاع غزة.

وقال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين المشاركين في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة، في فعالية استضافتها مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي ومقرها واشنطن إنه مع رحيل حراسة الشرطة، أصبح من المستحيل فعليا على الأمم المتحدة أو أي طرف آخر نقل المساعدات بأمان إلى غزة بسبب الجماعات الإجرامية، لافتًا إلى أن قوة الحراسة كانت تتضمن أعضاء في حماس، وأيضا أفرادا ليس لهم أي ارتباط بالحركة.

وارتفع عدد شهداء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل إلى 28 ألفا و775، والجرحى إلى 68 ألفا و552، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.