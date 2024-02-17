«القومي للبحوث» يحذر: الإكثار من تناول الزعتر والعرقسوس قد يٌسبب إجهاض الحامل

كشف المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن دراسة تٌفيد بأهمية الأعشاب الطبيعية، وكذلك الأضرار الناتجة حال الإكثار منها، وأوضحت الدراسة أن الكثير من المجالات اتجهت مٌؤخرا لاستخدام الأعشاب الطبيعية في تصنيع منتجاتها، لتجنب الآثار الضارة للمواد الكيميائية التي تؤدي لمشاكل صحية عديدة.

الآثار الجانبية للأعشاب الطبيعية

وأوضح «القومي للبحوث»، وفقاً للدراسة الصادر عنه، أن للأعشاب الطبيعية آثارا جانبية تنتج عن سوء الاستخدام والإفراط في التناول، ومنها غلي منقوع العرقسوس الذي يستخدمه الأشخاص لترطيب المعدة، لكنه يٌؤدي أيضا إلى احتباس الماء داخل الجسم، ويساعد على ارتفاع ضغط الدم مما يٌمثل خطورة بالغة على مرضى ضغط الدم.

وأشارت الدراسة إلى أن نبات الزعتر يستخدم كمطهر، ومضاد للميكروبات في حالات النزلات المعوية، لكنه قد يسبب إجهاض للحامل عند أخذه بجرعات كبيرة، لافتة إلى ضرورة تنظيم تناوله للاستفادة منه دون إحداث أضرار للجسم.