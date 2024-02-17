«معلومات الوزراء» يكشف عن إتاحة استخراج تصاريح الدفن إلكترونيًا

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن وزارة الصحة والسكان أطلقت الإصدار الثالث من المنظومة المتكاملة لمكاتب الصحة، والمتضمن ميكنة تصاريح الدفن، ودورات العمل بمكاتب الصحة، والتي تُمثل نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تسجيل حالات الوفاة لحظيًا

وأوضح المركز عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، أن الإصدار الثالث من المنظومة المتكاملة لمكاتب الصحة، يشمل الآتي:

1- يمكن تسجيل حالات الوفاة لحظيًا وإرسالها إلى جميع جهات الدولة.

2- ميكنة تصاريح الدفن بحيث يتم إصدارها إلكترونيًا.

3- تسهيل حصول المواطنين على التصاريح وتقليل الإجراءات الروتينية.

4- ربط الجهات الحكومية والخاصة والمطارات والمواني لتأكيد صحة الإصدارات.

5- تحسين كفاءة العمل من خلال ميكنة دورات العمل بمكاتب الصحة.

6- إضافة رمز qr على جميع المستخرجات للتحقق من صحتها وتقليل التزوير.