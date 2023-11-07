«صحة مطروح»: بدء استخراج تصاريح الدفن المميكنة إلكترونيا

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للشؤون الوقائية، بدأت الفرق الطبية بمكاتب الصحة بمحافظ مطروح بتفعيل العمل وإضافة خدمة استخراج تصاريح الدفن المميكنة لحالات الوفاة بدلاً من الورقي للمرة الأولى بالمحافظة، هذا بجانب تطوير ميكنة مكاتب الصحة بمحافظة مطروح، ومنظومة تسجيل المواليد الجدد والوفيات، واستكمال الخريطة الصحية بالمحافظة، من خلال إضافة بيانات جديدة للمواطنين منها فصيلة الدم وتسجيل المؤهل الدراسي للزوج والزوجة بمكاتب الصحة.

تسجيل مميكن في مكاتب الصحة بمطروح

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إنه جرى متابعة الخدمات المقدمة بمكتب صحة مطروح مع بداية تفعيل مكاتب الصحة بمحافظة مطروح فعليا بالتسجيل بالنظام الجديد للمواليد الجدد، ضمن منظومة ميكنة شهادة الميلاد الجدد والوفيات، بحضور الدكتورة ريهام رفعت مدير الإدارة الصحية بمطروح.

تحسين دورة العمل

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح أن ميكنة الخدمات في مكاتب الصحة تعمل علي تحسين دورة العمل، من خلال الأنظمة التى تتواءم مع بيئة العمل، التي تهدف إلي رفع كفاءة المنظومة الصحية الوقائية، مؤكداً أن الدولة تمضي قدماً في توجهها الاستراتيجي نحو بناء مصر الرقمية، وتعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقمياً، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، وخاصة وزارة الصحة والسكان، للمساهمة في الارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد للجميع.