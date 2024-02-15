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مجلس الوزراء يحدد سعر قنطار توريد القطن لموسم «2024-2025»

كتب:

أسماء زايد
04:03 م | الخميس 15 فبراير 2024
القطن - صورة أرشيفية

القطن - صورة أرشيفية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم المقبل 2024-2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنَّ هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لدعم الفلاح المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية.

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بقلم أسماء زايد