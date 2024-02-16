أسعار القطن في وجه بحري اليوم.. مجلس الوزراء يزف بشرى للمزارعين

أعلنت منظومة تداول القطن، أسعار القطن اليوم وجه بحري 2024 لمختلف الأصناف، وذلك بحسب رسائل الأقطان الزهر في مزاد القطن الأخير والذي عُقد خلال الساعات القليلة الماضية، إذ تضمن بيع أقطان وتحديد سعر قنطار القطن في محافظات كفر الشيخ، والغربية، والدقهلية، والإسكندرية، والبحيرة، والإسماعيلية، وبورسعيد، والشرقية، والمنوفية، فيما زف مجلس الوزراء بشرى لمزارعي الذهب الأبيض حول سعر القنطار في الموسم المقبل.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار القطن اليوم وجه بحري 2024 فضلًا عن سعر قنطار القطن تفصيليًا لكل صنف، وتفاصيل مزاد القطن الأخير، إلى جانب بشرى الوزراء حول تحديد سعر توريد القطن في الوجه القبلي بدءًا من 10 آلاف جنيه، وفي الوجه البحري بدءًا من 12 ألف جنيه.

أسعار القطن اليوم وجه بحري

وفيما يخص أسعار القطن اليوم وجه بحري، فقد تراوح سعر قنطار القطن بين 13 ألفًا و100 جنيه وحتى 16 ألفًا و40 جنيهًا، إذ اختلف السعر باختلاف الأصناف والنوع والجودة. وتضمن مزاد القطن اليوم، بيع القطن أصناف «سوبر جيزة 94 تجاري»، و«سوبر جيزة 94 إكثار»، و«إكسترا جيزة 96 إكثار» و«إكسترا جيزة 96 تجاري»، و«سوبر جيزة 97»، و«جيزة 96 تجاري»، و«جيزة 94 تجاري»، و«جيزة 86 تجاري»، و«إكسترا جيزة 92 تجاري».

أسعار القطن اليوم كفر الشيخ

وبحسب مزاد القطن العلني اليوم، فإنّ كفر الشيخ تصدرت توريد القطن اليوم بإجمالي 41 ألفًا و759 كيسا بوزن بلغ 54 ألفًا و634 قنطار، حيث جاء قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ 2024 كالتالي:

- سعر قنطار القطن اليوم صنف «سوبر جيزة 94 إكثار».. سجل ما بين 14 ألفًا و365، وحتى 14 ألفًا و440 جنيها، إذ جرى بيع 12 ألفًا و705 أكياس بإجمالي وزن 16 ألفًا و65 قنطارا.

- سعر قنطار القطن اليوم صنف «سوبر جيزة 94 تجاري».. تراوح بين 13 ألفًا و100 جنيه وحتى 14 ألفًا و440 جنيها، وجرى بيع 21 ألفًا و591 كيسا بإجمالي 28 ألفًا و380 قنطارا.

- سعر قنطار القطن اليوم صنف «إكسترا جيزة 96 إكثار».. سجل 15 ألفًا و800 جنيه، إذ جرى بيع 653 كيسًا بإجمالي 853 قنطارًا.

- سعر قنطار القطن اليوم صنف «إكسترا جيزة 96 تجاري».. تراوح بين 15 ألفًا و640 جنيها وحتى 16 ألفًا و40 جنيها، إذ جرى بيع 6 آلاف و810 أكياس بإجمالي وزن 9 آلاف و336 قنطارًا.

أسعار القطن اليوم في البحيرة

وتراوحت أسعار القطن اليوم في البحيرة ما بين 13 ألفًا و860 وحتى 15 ألفًا و520 جنيها، فيما بلغ إجمالي ما تم بيعه من القطن في مزاد القطن بالبحيرة نحو 6 آلاف و860 كيسا، بإجمالي 9 آلاف و681 قنطارًا من أصناف «جيزة 94 تجاري»، و«جيزة 96 تجاري»، و«جيزة 86 تجاري»، كالتالي:

- سعر قنطار القطن اليوم في البحيرة صنف «جيزة 94 تجاري».. سجل 14 ألف جنيه، إذ جرى بيع 614 كيسًا بإجمالي وزن 847 قنطارًا.

- سعر قنطار القطن اليوم في البحيرة صنف «جيزة 96 تجاري».. سجل 15 ألفًا و520 جنيها، وجرى بيع 194 كيسًا بإجمالي 257 قنطارًا.

- سعر قنطار القطن اليوم في البحيرة صنف «جيزة 86 تجاري».. تراوح بين 13 ألفًا و860 وحتى 14 ألفًا و160 جنيها، إذ جرى بيع 6 آلاف و52 كيسا بإجمالي وزن 8 آلاف و577 قنطارا.

أسعار القطن اليوم في الشرقية 2024

ووفقًا لمزاد القطن فإنّ أسعار القطن اليوم في الشرقية 2024 تراوحت بين 14 ألفًا و20، وحتى 14 ألفًا و420 جنيهًا لصنف «سوبر جيزة 94 تجاري»، إذ جرى بيع 16 ألفًا و517 كيسا بإجمالي وزن 20 ألفًا و255 قنطارًا و904 كيلوجرامات.

سعر قنطار القطن الدقهلية

وسجل سعر قنطار القطن اليوم في الدقهلية صنف «سوبر جيزة 94 تجاري» ما بين 14 ألفًا و150، وحتى 14 ألفًا و420 جنيها، إذ جرى بيع 19 ألفًا و480 كيسًا بإجمالي 23 ألفًا و583 قنطارًا و738 كيلوجراما.

أسعار القطن المصري اليوم

وبلغ سعر قنطار القطن اليوم في المنوفية صنف «سوبر جيزة 97 تجاري» نحو 13 ألفًا و950 جنيهًا، إذ جرى بيع 146 كيسًا بإجمالي 193 قنطارًا و550 كيلوجراما.

أسعار القطن جيزة 94 اليوم

وجاءت أسعار القطن اليوم في الإسماعيلية وبورسعيد صنف «سوبر جيزة 94 تجاري» عند 14 ألفًا و300 جنيه، إذ جرى بيع 369 كيسًا بإجمالي 471 قنطارًا و19 كيلوجراما.

سعر قنطار القطن اليوم

وتحدد سعر قنطار القطن اليوم في الغربية لصنف «سوبر جيزة 94 تجاري» بين 14 ألفًا و500، وحتى 14 ألفًا و700 جنيه، إذ جرى بيع 7 آلاف و799 كيسًا بإجمالي 9 آلاف و96 قنطار و522 كيلوجراما.

سعر قنطار القطن البحري اليوم

أمّا فيما يخص سعر قنطار القطن اليوم في دمياط صنف «اكسترا جيزة 92 تجاري» فقد تراوح بين 15 ألفًا و600 وحتى 16 ألف جنيه، إذ جرى بيع 3 آلاف و277 كيس بإجمالي 4 آلاف و279 قنطار و316 كيلو.