مجدي البدوي يشيد بإقرار «الوطنية للصحافة» زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسات القومية

علّق مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين في الصحافة والطباعة والنشر والثقافة والآثار، على قرار الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، بإقرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالمؤسسات القومية، مؤكدا أن هذا القرار يتواكب مع حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرّها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقدّم البدوي بالشكر والتقدير للهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي بعد إقرار زيادة للعاملين بالمؤسسات القومية 1000 جنيه شهريا، وزيادة الحد الأدنى للأجور لـ6 آلاف جنيه شهريا بدءا من مرتب شهر مارس المقبل.

حزمة الحماية الاجتماعية

وأكد البدوي أن هذه القرارات تتواكب مع حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي خلال الأيام الماضية التي من شأنها تخفيف حدة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على العاملين بالدولة، موضحا أن الهيئة الوطنية للصحافة تعمل جاهدة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي على تحسين أجور العاملين بالمؤسسات القومية بشكل دوري.

وأوضح أن هذه الزيادة تعكس تقدير الدولة لدور المؤسسات الصحفية القومية باعتبارها أحد أهم عناصر القوة الناعمة للوطن.

الهيئة الوطنية للصحافة

وأشار إلى التعاون بين الهيئة الوطنية للصحافة والنقابة العامة للعاملين في الصحافة، وعكس هذا التعاون الكبير الزيارة التي قام بها المهندس عبد الصادق الشوربجي لمقر النقابة العامة والاستماع لمطالب العاملين بصدر رحب، مؤكدا أن هذا التعاون يعكس التكامل بين المؤسستين.