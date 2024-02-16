أمين تحالف الأحزاب يطالب «الشيوخ» بمناقشة تحديات الصناعة المصرية

تقدم النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أمين تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، بطلب للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تحديات الصناعة المصرية وأهم المشكلات التي تواجهها.

مناقشة مشكلات الصناعة في مجلس الشيوخ

وأوضح «مطر» في تصريح لـ«الوطن» أن مناقشة ملف الصناعة بأهم تحدياته ومشكلات العاملين به يأتي في ضوء جهود الدولة المصرية للنهوض بكاقة القطاعات ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وأيضا في إطار الدعوة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجلس أمناء الحوار الوطني لإجراء حوار حول الأوضاع الاقتصادية.

تحديات الصناعة المصرية

ومن المقرر أن يفتح مجلس الشيوخ في جلسته يوم الأحد المقبل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الملف الخاص بتحديات الصناعة المصرية وسبل حلها بناء على طلب مناقشة عامة مقدم من النائب تيسير مطر، بعدما وقع على الطلب أكثر من 20 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ وقرروا تفويض النائب تيسير مطر بالحديث أمام المجلس.

ونص طلب المناقشة العامة المطروح على مجلس الشيوخ على مايلي: