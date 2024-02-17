ماذا حدث لعم ربيع بائع البرتقال بعد فيديو إلقاء الفاكهة على شاحنات مساعدات غزة؟

اعتاد عم ربيع بائع البرتقال يخرج كل صباح من منزله، ليسعى على رزقه ولم يعرف أنه سيرى شاحنات مساعدات غزة تمر أمامه، وعلى الرغم من بساطته لكنه لم يتردد في مساهمة قد تكون بسيطة لكنها، هي كل ما يملك، وهي الفاكهة مصدر رزقه، ليساعد الأشقاء في فلسطين، وبمجرد رؤيته للقافلة أسرع بإلقاء البرتقال عليها.

عم ربيع بائع البرتقال ألقي الفاكهة على شاحنات مساعدات غزة

خلال الساعات الماضية انتشر مقطع فيديو «عمر ربيع»، وأحدث ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أظهر الحاج ربيع حسن موقفًا يدل على شهامة المصريين من خلال إلقاء الفاكهة على شاحنات مساعدات غزة.

عم ربيع: «عملت اللي أقدر عليه»

يتابع عم ربيع بائع البرتقال الأحداث الجارية عبر التلفزيون، وعندما رأى شاحنات مساعدات غزة حاول المساعدة بكل ما يملكه، موضحًا: «لما عرفت إن الشاحنات دي رايحة لفلسطين، ماكنتش مصدق، وبقيت أحاول أشيل من الفاكهة والبرتقال على قد ما أقدر من اللي عندي وأحطها على العربيات عشان توصل لهم هناك».

وبعد انتشار الفيديو، أعلن رجل أعمال -خلال تصريحات تلفزيونية- تكفله بشراء محل لعم ربيع بائع البرتقال «تكريما له على جدعنته»، بما فعله على شاحنات مساعدات غزة، وتكفل رجل أعمال آخر بمصاريف رحلة حج كاملة له، ورد «ربيع» على هذا بـ«الله أكبر الحمد لله هدعي لأهل فلسطين».

عم ربيع من أصول صعيدية

ينتمي عم ربيع بائع البرتقال إلى أصول صعيدية، من مركز ببا بمحافظة بني سويف، إذ أنه واع للغاية بما يعيشه أهل فلسطين، ورأى أنه يمكنه المساعدة لو بشيء بسيط إذ أنه ورث بيع الفاكهة والده وأجداده، والآن يبيع الفاكهة في الحوامدية التابعة لمحافظة الجيزة، المنطقة التي تم بها تصوير الفيديو.