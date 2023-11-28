أهالي سوهاج يرسلون 10 شاحنات مساعدات لأهالي غزة: «ضهرنا في ضهر بعض»

قال المهندس أحمد خالد، المدير التنفيذي لمؤسسة رفقاء الخير، والمسؤول عن قوافل المساعدات لغزة من أهل المحافظة: «كان حلمنا نكمل حافلة لأخواتنا بغزة فيها مياه وأكل، وبنحاول نقدم لهم اللي بنقدر عليه ليهم، لكن الحمد لله كملنا 10 حافلات».

10 حافلات مساعدة من سوهاج لفلسطين

ووجه أهالي محافظة سوهاج، سيارتين مساعدات إلى قطاع غزة، وبعد أقل من خمسة أيام وجهوا 4 سيارات أخرى محملة بالمساعدات العينية إلى القطاع، ثم جرى تجهيز قافلة ثالثة عقب أقل من أسبوع، وتضم 4 سيارات نقل ليصل الاجمالي حتى الآن 10 حافلات بتكلفة 3 ملايين جنيه خلال أسبوعين، مع استمرار تدفق التبرعات.

60 طن مياه و1000 بطانية لدعم قطاع فزة

وأضاف «خالد» في تصريحات لـ«الوطن»: «مع دخول فصل الشتاء حرصنا أن تضم قافلة المساعدات الحالية بطاطين وأغطية لأشقائنا بغزة، حيث ضمت 1000 بطانية ومياه نظيفة صالحة للشرب، بالإضافة للمواد الغذائية بإجمالي 60 طن بتكلفة 760 ألف جنيه وسيتم تجهيز قافلة أخرى خلال أيام، فالجميع يرفعون شعار ضهرنا في ضهر بعض لدعم القضية الفلسطينية».

دعم القضية الفلسطينية بسوهاج

وأوضح: توجهت السيارات أمس إلى معبر رفح تمهيدًا لتعبر لقطاع غزة، حيث جرى تجهيزها بالقاهرة، وليس سوهاج هذة المرة، لسرعة التوصيل وتوفير بنفقات الشحن والنقل والشراء.

دعم القضية الفلسطينية

وكان أهالي سوهاج خرجوا منذ أيام في مسيرات داعمة للقضية الفلسطينية مع تنظيم عدة حملات للتبرع بالدعم لقطاع غزة، عقب تصاعد حدة العدوان على الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة بالأول من أكتوبر الماضي.