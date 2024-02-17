ميناء العريش يستقبل سفينة إماراتية تحمل مساعدات لأهالي غزة

وصلت إلى ميناء العريش البحري في شمال سيناء، اليوم، سفينة مساعدات من دولة الإمارات العربية المتحدة، لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وصوال سفينة مساعدات إماراتية إلى العريش

وذكر مصدر مسؤول في شمال سيناء، أن السفينة الإماراتية التي وصلت إلى ميناء العريش، تحمل على متنها أكثر من 4544 طنًا من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة لصالح قطاع غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، التي وجه بتنفيذها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، لدعم الشعب الفلسطيني في القطاع، وستُنقل المساعدات إلى معبر رفح البري.

يُشار إلى أنّ هذه السفينة تعد الثانية التي تحمل مساعدات إلى أهلي قطاع غزة، إذ انطلقت من ميناء الفجيرة الأسبوع الماضي، ويجري حاليًا تفريغ شحنتها، ونقلها إلى قطاع غزة على متن شاحنات بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني، ووزارة الصحة الفلسطينية.

15 ألف طن مساعدات لصالح أهالي غزة

الجدير بالذكر أنّ الإمارات العربية المتحدة، قدمت 15 ألفًا و75 طنًا من المساعدات لصالح أهالي قطاع غزة، على متن سفينة رست في ميناء العريش البحري، و155 طائرة حطت في مطار العريش الدولي، وجرى إرسالها إلى معبر رفح البري.