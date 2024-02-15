إزالة تجمعات مياه الأمطار من شوارع وميادين العريش

دفع مجلس مدينة العريش بسيارات شفط إزالة المياه الراكدة من شوارع المدينة، مع العمل على تنظيف الشوارع من رواكد الأمطار والرمال بالشوارع الرئيسية والميادين.

سقوط أمطار على العريش

أكد مجلس مدينة العريش، أنه لم يتلقى أي استغاثات أو شكاوى جراء تساقط الأمطار الغزيرة الذي ضربت المنطقة على فترتين اليوم، وأن سيارات الشفط تقوم بإزالة المياه الراكدة، ويقوم عمال النظافة بمسح الرمال والأوراق المتناثرة.

إزالة برك المياه الراكدة من الشوارع والميادين

وأوضح مجلس المدينة، أنه تمت إزالة جميع برك المياه الراكدة التي تكونت بسبب الأمطار، في وسط المدينة، وسوق السمك، والرفاعي والنصر وشارع البريد، ونقابة المهندسين والمستشفى والطريق الساحلي.

كان رئيس مجلس مدينة العريش اللواء أسامة العفش، أكد في بيان له، أنه تم تشكيل لجنة من المجلس مكونة من الإدارة الهندسية والمتابعات، والنظافة والتجميل، بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي، والكهرباء، لمتابعة الأحوال المناخية لحظة بلحظة

وشهدت المناطق الساحلية والصحراوية حركة رياح شديدة أعقاب تساقط الأمطار، وانخفاض في درجات الحرارة وصلت إلى 16 درجة مئوية.