إغلاق ميناء العريش بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج

أعلن ميناء العريش، اليوم، توقف حركة السفن والصيد، بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة.

وذكرت إدارة الميناء، في بيان لها، أن الميناء تم إغلاقه مجددا عقب يومين من فتحه أم حركة السفن ومراكب الصيد، وذلك بسبب سوء حالة الطقس وارتفاع الأمواج وشدة الرياح خلال الساعات القليلة الماضية.

تدابير احترازية لسلامة السفن

وأكدت إدارة الميناء أنها اتخذت التدابير الاحترازية اللازمة للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الميناء، وذلك من خلال لجان المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتم العمل على تفعيل غرف العمليات بالمواني لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، ومعرفة التطورات المناخية لحظة بلحظة بالمنطقة.

إغلاق الميناء بسبب ارتفاع الأمواج

الجدير بالذكر أنه تم إغلاق ميناء العريش البحري بسبب ارتفاع الأمواج بين 3 و4 أمتار، واضطراب حالة البحر.